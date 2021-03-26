Сохаг, , 18:50 — REGNUM До 108 увеличилось число людей, пострадавших при столкновении двух поездов в районе города Сохаг (Египет), сообщили 26 марта в минздраве страны.

https://twitter.com/EgyptTodayMag/status/1375464264962560000

Официальный представитель ведомства Халед Мугахед сказал, что число погибших остаётся прежним — 32. На месте ЧП находится более семи десятков бригад скорой помощи.

Добавим, что на место трагедии выехали премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, глава минздрава, министр транспорта и ещё несколько чиновников.

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