Москва, , 19:07 — REGNUM Рост российской экономики напрямую связан с долговой нагрузкой населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что показатель долговой нагрузки населения в России вырос до рекордных 11,7%.

Проблема с доходами населения в России, по мнению эксперта, существует не первый год. Всё это создало крайне непростую ситуацию для граждан в 2020 году, которая во многом сохраняется и в 2021 году. Поэтому показатель роста долговой нагрузки вызывает большое беспокойство.

«Однако очевидно, что во многом рост российской экономики и далее будет связан с увеличением гражданами заимствований средств. Без этого они не смогут покупать недвижимость, автомобили. Ну, а без продаж недвижимости экономике расти будет крайне проблематично. Так как это, во многом, спрос, необходимый для развития строительного сектора. А строительный сектор — это большой спрос на материалы. Поэтому вопрос о долговой нагрузке и доходах должен решаться. Но решить его очень сложно», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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