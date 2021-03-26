Москва, , 18:38 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщили 26 марта в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе Еревана. «При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остаётся в целом спокойной», — говорится в сообщении.

По итогам беседы главы государств условились о дальнейших контактах.

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Напомним, в Армении крайне нестабильная обстановка: оппозиция на фоне действий армянского руководства в ситуации с Нагорным Карабахом призывает к отставке Пашиняна. В Карабахе продолжают работу российские миротворцы.

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