Ярославль, , 18:33 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области двух подростков 11 лет спасли со льдины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Спасательная операция в Рыбинске ГУ МЧС по Ярославской области

О происшествии стало известно в 17.05 26 марта. Двое подростков 2009 года рождения гуляли по льду реки Волга, в результате трещины в ледовом поле оказались на льдине в 10 метрах от берега.

«К спасению привлечено 17 человек, 8 единиц техники (из них 2 плавсредства), в том числе от МЧС — 9 человек, 4 единицы техники (из них 1 плавсредство). В 17.08 дети силами поисково-спасательного отряда города Рыбинска сняты со льдины и доставлены на берег, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Подростков передали сотрудникам полиции. Выход на лед в Ярославской области запрещен, в отношении родителей несовершеннолетних рыбинцев, скорее всего, составят протокол об административном правонарушении.

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