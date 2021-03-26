Ярославль, 26 марта, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области двух 11-летних подростков спасли со льдины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Спасательная операция в Рыбинске

О происшествии стало известно в 17:05 26 марта. Двое подростков 2009 года рождения гуляли по льду реки Волга, в результате трещины в ледовом поле оказались на льдине в десяти метрах от берега.

«К спасению привлечено 17 человек, восемь единиц техники (из них два плавсредства), в том числе от МЧС — девять человек, четыре единицы техники (из них одно плавсредство). В 17:08 дети силами поисково-спасательного отряда города Рыбинска сняты со льдины и доставлены на берег, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Подростков передали сотрудникам полиции. Выход на лед в Ярославской области запрещен, в отношении родителей несовершеннолетних рыбинцев, скорее всего, составят протокол об административном правонарушении.