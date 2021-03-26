Чебоксары, , 18:33 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении 49-летнего новочебоксарца, которого обвиняли в нападении на несовершеннолетних. Он получил 8,5 лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

В ходе расследования установлены два преступления, оба совершены в Новочебоксарске. По данным правоохранителей, вечером 21 июля 2019 года и 28 июня 2020 года фигурант уголовного дела заходил в подъезды домов за 17-летними девушками, нападал на них со спины и совершал действия сексуального характера.

В управлении отмечают, что пострадавшие оказывали активное сопротивление, и мужчина скрывался с мест преступления.

Новочебоксарцу инкриминировалось совершение двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор по делу о попытке изнасилования: преступник зашёл в лифт вместе с девятилетней девочкой, где совершил в неё насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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