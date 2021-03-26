Лос-Анджелес, США, , 18:23 — REGNUM Сегодня, 26 марта, состоялась премьера анимационного сериала «Неуязвимый». Первые три эпизода шоу доступна на сервисе Amazon Prime Video.

Сериал расскажет о подростке-сверхчеловеке Марке Грейсоне, который учится использовать свои новообретённые способности. Однако вскоре юноша понимает, что жизнь супергероя куда сложнее и опаснее, чем ему изначально казалось.

Напомним, что «Неуязвимый» — это экранизация одноимённого популярного комикса. Его автором выступает Роберт Киркман, создатель «Ходячих мертвецов».

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