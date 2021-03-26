Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Обширную территорию выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга, где в период пандемии был развернут временный инфекционный госпиталь для больных COVID-19, начали освобождать от арендаторов. Территорию, принадлежащую структуре, подконтрольной Газпрому, ждет масштабный редевелопмент.

Компании, которые долгие годы занимали многочисленные павильоны пришедшего в упадок выставочного комплекса, должны покинуть насиженные места до конца марта, сообщает 26 марта «Агентство бизнес новостей». Так, павильон №6 покидает ресторан рыбной кухни, а павильон №7 — крупнейший в городе ресторан китайской кухни.

Как сообщалось еще в 2018 году, на месте «Ленэкспо» должен появиться элитный жилой комплекс. Отметим, что в пресс-службе оператора «ЭкспоФорум-Интернэшнл» информацию о сносе выставочного комплекса не подтвердили.

Напомним, во время первой волны пандемии весной 2020 года площади в «Ленэкспо» были предоставлены для временного госпиталя безвозмездно в результате переговоров губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Газпром контролирует предприятие, управляющее выставочным комплексом.