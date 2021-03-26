Москва, , 18:19 — REGNUM Рэпер Моргенштерн решил провести эксперимент — проверить, узнают ли его без татуировок на лице. Видео с пранком (розыгрышем) 26 марта попало в тренды русскоязычного YouTube.

В ролике загримированный Моргенштерн задаёт вопросы о самом себе московским прохожим. За несколько часов видео посмотрело более 780 тыс. человек.

Ранее Моргенштерн выпустил сингл совместно с рэпером Yung Trappa. Композиция называется Family.

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