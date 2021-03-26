Ульяновск, 26 марта, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области принято распоряжение правительства об окончании отопительного сезона в зависимости от погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Minstroyrf.ru Калорифер

Распоряжением установлено, что муниципальные образования самостоятельно определяют решение о завершении подачи тепла, опираясь на данные метеостанций и сведения ульяновского центра по гидрометеорологии о среднесуточной температуре воздуха. Отопительный сезон должен быть завершён, если температуры превышает +8 градусов в течение пяти суток.

До 15 апреля поставлена задача провести технические осмотры систем внутреннего теплоснабжения домов, чтобы выявить дефекты и сформировать программы подготовки к новому отопительному сезону.

Напомним, в Ульяновской области работают семь метеостанций, из них две — в Ульяновске, по одной — в Сурском, Сенгилее, Димитровграде, Инзе и Николаевском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году массовую подачу теплоснабжения в жилой фонд Ульяновской области начали с 6 октября. В ряде муниципальных образования пуск тепла начался раньше: в частности, в Димитровграде — 28 сентября.

В 2020 году расходы на подготовку к новому отопительному периоду оценивались в 950 млн рублей. Ранее власти заявляли, что 73% ульяновских теплосетей эксплуатируются более 30 лет.