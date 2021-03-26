Москва, , 18:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил продолжить проведение комплексных арктических экспедиций для изучения и освоения Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности страны. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба Кремля.

Заслушав доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о ходе арктической экспедиции «Умка-2021», президент отметил, что проведённый комплекс учебно-боевых мероприятий и научных исследований продемонстрировал способность и готовность российского флота действовать в суровых северных широтах.

По словам главы государства, экипажи подводных лодок, самолётов военно-транспортной и истребительной авиации, а также арктических мотострелковых подразделений «показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики». Результаты экспедиции подтвердили высокие боевые возможности российского вооружения и его надёжность при эксплуатации в экстремальных условиях, подчеркнул он.

«Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации — продолжить», — распорядился верховный главнокомандующий.

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