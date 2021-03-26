Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приступило к «водным» испытаниям лунного корабля «Орион». Об этом 26 марта сообщает в своём Twitter инженер Кэти Людерс, возглавляющая в NASA программу пилотируемых космических полётов.

Испытания проходят в полевом центре в Хэмптоне, штат Вирджиния. Это первая фаза испытаний. Всего планируется провести четыре испытания падения капсулы в воду. Для этого используется тестовая версия будущего космического корабля «Орион».

Результаты испытаний помогут понять, как будет проходить посадка «Ориона"и его команды в Тихом океане после возвращения из полётов в рамках миссий «Артемида» к Луне и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, программа по освоению Луны «Артемида» была разработана NASA по поручению президента США Дональда Трампа в 2019 году. Программа состоит из нескольких этапов, одним из которых является высадка астронавтов на Луне в 2024 году. Планируется, что пилотируемые полёты будут проводиться с помощью ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля «Орион».