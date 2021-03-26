Каир, , 18:12 — REGNUM Контейнеровоз Ever Given, застрявший по Суэцком канале 23 марта, не удалось снять с мели, сообщает 26 марта Reuters.

По данным технического оператора Bernhard Schulte Shipmanagement, Ever Given попытались снять с мели, но нужно, как выяснилось, ещё два буксира. Их прибытие ожидается в течение двух дней.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за застрявшего в Суэцком канале Ever Given движение судов прекращено. Чтобы снять огромное судно с мели, ведутся работы по расчистке дна от песка.

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