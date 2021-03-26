Варшава, , 18:11 — REGNUM Авторы игры Outriders подробно рассказали о том, как будет происходить борьба с читерами (игроками, использующими сторонние программы для получения особых преимуществ). Об этом 26 марта сообщает «Игромания».

Разработчики обещают проводить регулярные проверки на наличие читов и в наказание вводить ограничения не на конкретных персонажей, а на весь аккаунт недобросовестных игроков. В частности: читеры не смогут играть с честными геймерами, поиск матча будет занимать для них значительно больше времени, а на интерфейсе появится едва заметный водяной знак.

ИА REGNUM напоминает, что релиз Outriders состоится уже 1 апреля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Читайте ранее в этом сюжете: Издатели Biomutant ошиблись в описании бонусов за предварительный заказ