Ижевск, , 18:11 — REGNUM На дорогах Удмуртии по итогам 2020 года выявлено 46 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, что на десять опасных участков меньше чем в прошлом году. Об этом заявил глава регионального управления ГИБДД Руслан Набиев.

Он уточнил, что 34 таких точки находятся в Ижевске, по одной — в Глазове и Воткинске, шесть — на дорогах регионального и межмуниципального значения, семь — на трассе М7 «Волга» в Алнашском, Малопургинском и Завьяловском районах.

Согласно плану мероприятий по ликвидации потенциально опасных участков дорог в этом году планируется в местах концентрации ДТП обустройство стационарного освещения и оборудование светофоров. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» будут установлены барьерные ограждения, искусственные неровности, обустроены остановочные пункты, а также нанесена структурная горизонтальная разметка на ремонтируемых участках дорог, являющихся аварийно-опасными.

В 2020 году в республике произошло 1913 дорожных аварий, что на 8,6% ниже числа ДТП в предыдущем году. В этих авариях погибли 154 человека, или на 28 человек меньше, чем годом ранее, 2445 человек получили травмы различной степени тяжести, в предыдущем году на дорогах были травмированы 2699 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, только в январе текущего года на дорогах республики произошло 133 ДТП, в которых погибли 24 человека, в том числе трое детей. Травмы получили 180 человек, включая 31 ребёнка.