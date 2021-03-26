Москва, , 18:11 — REGNUM Рост долговой нагрузки граждан России до рекордной отметки в 11,7% вызван двумя причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его мнению, рост произошел за счет появления программы льготного ипотечного кредитования, а также вследствие падения доходов населения.

«Рекордный рост долговой нагрузки граждан — это следствие льготной ипотеки. В 2020 году выдали 1,67 млн ипотечных займов — это абсолютный рекорд. В деньгах это почти 4,3 трлн рублей. В основном, рост задолженности и средних платежей пришелся на этот компонент. Другая причина — это снижение доходов населения. В результате у нас увеличился числитель и снизился знаменатель, отсюда и рекордный рост доли выплат по кредитам», — заявил Манкевич.

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