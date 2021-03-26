Бейрут, 26 марта 2021, 18:04 — REGNUM Опасные радиохимические вещества обнаружены на территории нефтехранилищ Аз-Захрани в Ливане, сообщили 26 марта в пресс-службе и.о. ливанского премьер-министра Хассана Дияба.
По его словам, информация изложена в докладе компании Combilift. Данные об опасных веществах подтвердила комиссия экспертов-атомщиков. Глава правительства призвал срочно заняться этим вопросом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, столица Ливана сильно пострадала из-за взрыва 4 августа 2020 года: трагедия произошла из-за нарушений правил хранения химических веществ. Погибли две сотни человек, число пострадавших измеряется тысячами.
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