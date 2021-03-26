Тамбовщина претендует на господдержку в развитии жилищного строительства
Тамбов, 26 марта, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Тамбовскую область сегодня, 26 марта, посетили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин и председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Гости оценили реализацию проектов комплексной застройки и обсудили меры поддержки строительного комплекса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Высокие гости вместе с исполняющим обязанности заместителя главы администрации области Арсеном Габуевым познакомились с реализацией проектов комплексной застройки территорий. Они посетили площадку в Тамбове, где сейчас строят один из элитных многоквартирных домов, а также микрорайон Телецентр, проект комплексной застройки которого с 2017 года участвует в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства. Всего здесь планируют построить 160 тыс. кв. метров жилья, из которых уже сдано свыше 113 тыс. кв. метров. Чтобы люди могли комфортно жить, благодаря федеральной поддержке в микрорайоне построили новые дороги и детский сад.
Ещё один пример комплексной застройки в Тамбове — жилищный комплекс «Вернадский», из двадцати малоэтажных кирпичных зданий с уютными дворами, где удобно и безопасно и детям, и взрослым. Дома имеют повышенный уровень комфортности и индивидуальное отопление. В рамках соглашения между Минстроем России и администрацией Тамбовской области в микрорайоне построены дороги по улице Академической и улице Научной. Десять домов уже сданы. Многие семьи справили долгожданное новоселье.
Власти отмечают, что в Тамбове ведется активное жилищное строительство. Причем оно охватывает все сегменты рынка, начиная от недорогого жилья эконом-класса и заканчивая элитной недвижимостью. Глава комитета Госдумы Николай Николаев подчеркнул, что «важны результаты реформы долевого строительства», констатировав, что в регионе «действительно состоялась смена модели»: сейчас люди покупают квартиры с помощью эскроу-счетов в защищенном формате.
Новые микрорайоны должны быть удобными и комфортными для жизни. Для этого необходимо развивать инфраструктуру. В решении этого вопроса должна помочь поддержка министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
По его словам, если регион заявится повторно, то «точно сможем рассмотреть увеличение объемов финансирования по программе «Стимул»:
Для того, чтобы застройщики активнее участвовали в новых проектах, а люди могли купить квартиру, сейчас прорабатывается и вопрос дальнейшего развития льготной ипотеки.
Развитие строительного комплекса — одна из приоритетных задач региональной власти. Вопросы жилищного строительства по нацпроекту «Жилье и городская среда» и другим государственным программам высокие гости обсудили на рабочей встрече, которую провел и.о. главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.
Кроме того, на совещании в формате круглого стола с участием строительных компаний Никита Стасишин и Николай Николаев рассмотрели возможности эффективного использования имеющихся в регионе ресурсов.