Тамбов, 26 марта, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Тамбовскую область сегодня, 26 марта, посетили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин и председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Гости оценили реализацию проектов комплексной застройки и обсудили меры поддержки строительного комплекса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовщину посетили замминистра строительства Никита Стасишин и председатель комитета Госдумы Николай Николаев

Высокие гости вместе с исполняющим обязанности заместителя главы администрации области Арсеном Габуевым познакомились с реализацией проектов комплексной застройки территорий. Они посетили площадку в Тамбове, где сейчас строят один из элитных многоквартирных домов, а также микрорайон Телецентр, проект комплексной застройки которого с 2017 года участвует в федеральных программах по стимулированию жилищного строительства. Всего здесь планируют построить 160 тыс. кв. метров жилья, из которых уже сдано свыше 113 тыс. кв. метров. Чтобы люди могли комфортно жить, благодаря федеральной поддержке в микрорайоне построили новые дороги и детский сад.

Ещё один пример комплексной застройки в Тамбове — жилищный комплекс «Вернадский», из двадцати малоэтажных кирпичных зданий с уютными дворами, где удобно и безопасно и детям, и взрослым. Дома имеют повышенный уровень комфортности и индивидуальное отопление. В рамках соглашения между Минстроем России и администрацией Тамбовской области в микрорайоне построены дороги по улице Академической и улице Научной. Десять домов уже сданы. Многие семьи справили долгожданное новоселье.

Власти отмечают, что в Тамбове ведется активное жилищное строительство. Причем оно охватывает все сегменты рынка, начиная от недорогого жилья эконом-класса и заканчивая элитной недвижимостью. Глава комитета Госдумы Николай Николаев подчеркнул, что «важны результаты реформы долевого строительства», констатировав, что в регионе «действительно состоялась смена модели»: сейчас люди покупают квартиры с помощью эскроу-счетов в защищенном формате.

«Очень важно, что мы обсуждаем вопросы обеспечения социальной инфраструктуры. Потому что мы не раз поднимали вопросы, что нельзя строить кварталы без обеспечения их детскими садами, школами, медициной. И в принципе те планировочные решения, которые есть, предусматривают это. Видно, что и регион выходит на новый уровень», — сказал Николай Николаев.

Новые микрорайоны должны быть удобными и комфортными для жизни. Для этого необходимо развивать инфраструктуру. В решении этого вопроса должна помочь поддержка министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«На период с 2020-го по 2023 годы Тамбовская область делала заявку на общую сумму порядка 500 млн рублей, как раз на строительство магистральной инженерной инфраструктуры к земельным участкам, на которых будет осуществляться комплексное освоение территорий. Получила практически половину этих средств», — отметил замминистра строительства России Никита Стасишин.

По его словам, если регион заявится повторно, то «точно сможем рассмотреть увеличение объемов финансирования по программе «Стимул»:

"Мы обратимся к курирующему вице-премьеру с предложением выделить средства, потому что строительный рынок Тамбовской области действительно развивается динамично, действительно создаются новые качественные проекты, а наша задача — помочь в обеспечении инженерной инфраструктуры».

Для того, чтобы застройщики активнее участвовали в новых проектах, а люди могли купить квартиру, сейчас прорабатывается и вопрос дальнейшего развития льготной ипотеки.

«Мы обсуждаем сельскую ипотеку, эскроу-счета. Мы отрабатываем вопросы с банками по кредитованию индивидуального жилищного строительства по льготной ставке ипотечной. Мы смотрим на новые механизмы, которые будут обеспечивать развитие строительной отрасли. Мы понимаем, что заходят новые инвесторы — в Токаревском, Первомайском, Сампурском, Жердевском районах. У них проблема — рабочая сила, ее нужно обеспечить качественным жильем. Мы предоставляем возможность комплексного освоения территорий, обеспечивая их необходимой инфраструктурой — вода, газ, свет, дороги. И люди, которые берут эти участки, они хотят быстро построиться, и тут мы готовы дать этот механизм», — добавил Арсен Габуев.

Развитие строительного комплекса — одна из приоритетных задач региональной власти. Вопросы жилищного строительства по нацпроекту «Жилье и городская среда» и другим государственным программам высокие гости обсудили на рабочей встрече, которую провел и.о. главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

Кроме того, на совещании в формате круглого стола с участием строительных компаний Никита Стасишин и Николай Николаев рассмотрели возможности эффективного использования имеющихся в регионе ресурсов.