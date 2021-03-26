Стокгольм, , 18:03 — REGNUM Игроки, оформившие предзаказ Biomutant, всё же не получат эксклюзивный класс персонажа «Наёмник». Об этом 26 марта сообщает «Игромания».

Как оказалось, издатели проекта просто допустили ошибку в описании бонусов за предзаказ игры. На самом деле, геймерам станет доступен не отдельный класс, а стартовый набор экипировки — её также можно будет разблокировать в процессе прохождения.

Напомним, релиз Biomutant ожидается 25 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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