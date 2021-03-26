Москва, , 18:01 — REGNUM Угрозы подтоплений в Москве пока не наблюдается, сообщили 26 марта в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В пресс-службе рассказали, что ситуацию с воздуха отслеживают экипажи Московского авиацентра. Маршрут проходит через населённые пункты Новой Москвы.

«За три недели мониторинга обстановка изменилась незначительно: динамика таяния льда минимальна, угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается», — сообщили в комплексе.

Отмечается, что полученные данные фиксируются на фото и передаются дежурным.