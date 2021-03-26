Москва, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26 марта заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции «Умка-2021». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как доложил Евменов, комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» проводится с 20 марта при участии Русского географического общества в районе острова Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и прилегающей к нему акватории, покрытой льдом.

Адмирал отметил, что впервые по единому плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. К участию в экспедиции привлечено более 600 военнослужащих и гражданского персонала, а также около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Всего планом предусмотрено 43 мероприятия, 35 из которых уже выполнено, уточнил он.

«По итогам проведённых мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники подтвердили все свои заданные технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур. Все мероприятия выполняются планово», — доложил командующий ВМФ.

Евменов также отметил, что практика проведения комплексных арктических экспедиций ВМФ будет продолжена, при этом основным критерием подобных учений будет «освоение новых, ещё более неизведанных районов».

Владимир Путин со своей стороны подчеркнул, что арктическая экспедиция, о которой идёт речь, «не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации».

«Проведённый комплекс учебно-боевых, научных исследований, всех этих мероприятий продемонстрировал способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах», — сказал президент, отметив, что в ходе учений «подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надёжность при эксплуатации в экстремальных условиях».

Верховный главнокомандующий попросил передать слова благодарности всему личному составу, участвовавшему в экспедиции и учениях, «за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм».