Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В отношении командира взвода 8 роты полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга 40-летнего капитана Владимира К. возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Свердловской области.

За месяц полицейского дважды задерживали с наркотиками. По версии следствия, мужчина совместно с другим горожанином «приобрели вещество, содержащее в своем составе мефедрон в значительном размере», уточнили в СКР.

Предполагается, что командир купил наркотик для личного употребления. Полицейского уволили со службы за проступок, порочащий честь ОВД.

«Если вина подозреваемого в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана, задержанный понесёт предусмотренную законодательством уголовную ответственность», — добавил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее две группы полицейских задержали за то, что они вымогали взятки с граждан, которые якобы сбывали наркотики.

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