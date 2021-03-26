Майкоп, , 17:59 — REGNUM Инновационные проекты молодых изобретателей представила Республика Адыгея на Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», который проходит под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в Краснодаре 25−26 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта сообщили в пресс-службе глав Республики Адыгея.

Делегация Адфгеи на фестивале «От винта!» Фото Алексея Гусева

В состав делегации Адыгеи вошли молодые талантливые изобретатели, а также предприниматели и представители органов власти. По поручению главы РА Мурата Кумпилова был сформирован пул самых интересных молодежных исследований в области научно-технического творчества, достижения были представлены на Всероссийской витрине проектов и практик. Также члены делегации приняли участие в деловой программе, посетили лекции и мастер-классы от ведущих спикеров в сфере технологического предпринимательства. Также в рамках фестиваля состоялся технофорум — новый формат обсуждения самых актуальных вопросов отрасли, перспектив развития промышленности.

26 марта на фестивале побывал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он передал приветствие его участникам от президента РФ.

«Отмечу высокий уровень научно-технической проработки перспективных образцов, которые здесь представлены. Это говорит о том, что вы не просто впитываете последние наработки, но и генерируете собственные прорывные решения. Многие прототипы могут успешно конкурировать с зарубежными. Мы будем внимательно отслеживать все ваши инновационные предложения с точки зрения вовлечения их в профиль стратегических проектов и воплощения в жизнь», — сказал Денис Мантуров.

На фестивале «От Винта!» в этом году представлено более 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений. Изобретатели Адыгеи представили 24 презентации молодежных проектных работ и 11 ведущих практик. Также для представления основных достижений республики подготовлен презентационный видеоролик. Представители «Кванториума» разработали серию «умной» парковой мебели (лавочки с инфракрасным обогревателем), компактный прототип робота-уборщика, роботы «Сосулькорез», «Погрузчик», а также робот «Исследователь» для изучения непроходимых местностей, «Ферум» для добычи рудных полезных ископаемых, «Венера» для изучения грунта на планете Венера, ряд дронов для геодезии, обнаружения лесных пожаров и поиска людей, пострадавших при ЧС. Представители Адыгеи также представили установку для выращивания растений без почвы, обеззараживатель поверхностей автомобиля, проект по модернизации остановочных комплексов, карту Республики Адыгея с QR-кодами, позволяющими ознакомиться с достопримечательностями региона.

Свои разработки на фестивале представили студенты Политехнического колледжа МГТУ, АГУ. Они провели мастер-классы по занимательным химическим и физическим опытам, по изготовлению инновационных конфет с семенами чиа, кисломолочных продуктов. Одно из достижений ученых МГТУ уже получило патент и используется в медицине для лечения раневых поверхностей — это антисептическая плёнка. Посетителей фестиваля привлекли также проекты по систематизации и реставрации археологических артефактов.

Экспозицию Адыгеи посетили Денис Мантуров, участники технофорума других субъектов. Глава Минпромторга особо отметил актуальность и практическое значение трех проектов, которые связаны со здоровьесберегающими технологиями и с созданием летательных аппаратов на солнечных батареях для работы в условиях ЧС, и дал поручение рассмотреть возможность практической реализации этих проектов.

Отметим, в Адыгее накоплен опыт работы с одарёнными детьми, реализуются мероприятия в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Глава Адыгеи поставил задачу активнее использовать новые площадки: создаваемые в республике центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», технопарк «Кванториум», Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе визита в Адыгею посетил центр и назвал его примером наилучшей организации процесса просвещения в России.