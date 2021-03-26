Лос-Анджелес, США, , 17:58 — REGNUM Американский актёр Себастиан Стэн рассказал, что он сыграет молодого Люка Скайуокера в кино только если этого захочет сам Марк Хэмилл — оригинальный исполнитель роли. Об этом 26 марта сообщает издание Games Radar.

Себастиан Стэн прокомментировал слухи о том, что ему якобы предложили роль молодого Люка Скайуокера в будущих проектах по франшизе «Звёздные войны». Актёр заявил: «Что ж. Если Марк Хэмилл позвонит мне лично, чтобы сказать о своём желании разделить со мной эту роль, то тогда я поверю. Но до тех пор, я в это не верю».

Напомним, фанаты «Звёздных войн» давно заметили сходство во внешности Себастиана Стэна и молодого Марка Хэмилла. Сначала они просили руководство Disney обратить на это внимание, а после начали распространять слухи о том, что Стэну якобы предложили роль молодого Люка Скайуокера.

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