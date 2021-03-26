Минск, , 17:57 — REGNUM Судебная коллегия по уголовных делам Витебского областного суда вынесла приговор гражданину Белоруссии по ч.1 ст.130 Уголовного кодекса республики («экстремизм»). Жителю Витебска «инкриминировано разжигание социальной вражды по признаку профессиональной деятельности, связанной с охраной общественного порядка», — сообщила 26 марта генпрокуратура республики.

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«Как установлено в ходе судебного разбирательства, ранее более 10 раз судимый Г., 1987 года рождения, с 16 июля по 12 августа 2020 года в состоянии алкогольного опьянения со своей страницы в TikTok для возбуждения социальной вражды разместил в публичном доступе 3 видеозаписи. Поданный в них материал формировал негативное отношение к сотрудникам милиции и представителям командного состава армии, побуждал к насильственно-агрессивным действиям, — сказано в официальном сообщении. — После размещения видеозаписей Г. не принял мер к ограничению к ним доступа, а продолжал хранить и распространять до декабря 2020 года».

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Гражданин лишён свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 5400 белорусских рублей (более $2 тыс в эквиваленте) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. При этом учтено, что «Г. ранее совершил другое преступление, за которое был осужден в декабре 2020 года».

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