Вологда, , 17:55 — REGNUM В поселке Вохтога в результате пожара в шестиквартирном деревянном доме погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в девять утра. Площадь возгорания составила 115 квадратных метров. В результате пожара полностью выгорели четыре квартиры.

«Сначала на месте пожара было обнаружено тело мужчины, затем — тело женщины. После этого, во втором часу дня, на пепелище были найдены трупы еще двух человек, пол и личности которых сейчас устанавливаются», — цитирует ИА «Вологда Регион» заместителя начальника пресс-службы ведомства Валентину Лодыгину.

По данным правоохранителей, погибшим от 54 до 64 ЛЕТ.