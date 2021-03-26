Москва, , 18:10 — REGNUM Рост долговой нагрузки граждан России до рекордной отметки в 11,7% несет риски для страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

По его словам, назвать точный уровень показателя, после которого начнут происходить негативные явления, невозможно — узнать это можно только на практике. Тем не менее в случае дальнейшего роста долговой нагрузки и возникновения экономической нестабильности в России могут начаться массовые банкротства, а при самом плохом сценарии — кредитный кризис.

«Рост долговой нагрузки угрожает массовыми банкротствами и кредитным кризисом. Не существует точного способа заранее сказать, что такая цифра — это безопасно, а такая — нет. На это ответит только практика. Но по риторике Центробанка можно сделать вывод: мы приближается к тем показателям, при которых разумно принять меры для охлаждения кредитования», — отметил собеседник ИА REGNUM.