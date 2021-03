Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Вторая ступень ракеты Falcon 9, которая была запущена три недели назад компанией SpaceX, сгорела в атмосфере и тем самым устроила жителям северо-запада США настоящие световое шоу. Об этом 26 марта сообщает The Verge со ссылкой на национальную метеорологическую службу Сиэтла (NWS).

Вечером 25 марта астрономы из Орегона и Вашингтона наблюдали необычные огни в ночном небе. Специалисты NWS идентифицировали такой «метеоритный дождь», как безобидные обломки второй ступени ракеты Falcon 9, которая вернулась в атмосферу, запустив на низкую околоземную орбиту спутники Starlink.

Отмечается, что повторные входы в атмосферу такого рода безопасны, так как все компоненты ракеты сгорают в атмосфере.

В аккаунте NWS в Twitter сообщается, что «в регионе не ожидается воздействий на землю». Поэтому граждане могут быть спокойны и насладиться видео горящих в небе обломков в Сети.

Как сообщало ИА REGNUM, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучей платформе Of Course I Still Love You («Кончено, я по-прежнему люблю тебя»).