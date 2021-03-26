Москва, , 18:15 — REGNUM Рэпер Моргенштерн решил проверить, узнают ли его без татуировок на лице. Видео с экспериментом он опубликовал 26 марта на своём YouTube-канале.

Для пранка (розыгрыша) Моргенштерн загримировал татуировки, нарисовал бороду и надел очки. Большинство прохожих и фанатов рэпера не узнали его без яркой брендовой одежды, а главное — без тату на лице.

Ранее рэпера Моргенштерна оштрафовали на 300 тыс. рублей за использование песни «Владимир Путин — молодец!». Олег Лихачев, автор композиции о российском президенте, обратился в суд с требованием привлечь к ответственности Моргенштерна за использование песни без его согласия.

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