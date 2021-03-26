Кострома, 26 марта, 2021, 23:01 — ИА Регнум. По улицам сёл, деревень и городов в Костромской области ходят тысячи бездомных собак. Некоторые из них проявляют агрессию, нападая на людей в черте города. С приходом весны ситуация обострилась. В середине марта собаки покусали двух костромских детей около школы. Мы поговорили с начальником управления ветеринарии Костромской области Романом Гусевым и выяснили, сколько средств выделяется на содержание животных в приютах, какова ситуация в регионе и почему отлов не панацея, а лишь один из вариантов решения проблемы.

Группа приюта «Право на жизнь» ВКонтакте Собаки

Наталья Диева Начальник управления ветеринарии Костромской области Роман Гусев

ИА REGNUM: Роман Борисович, как сейчас обстоит ситуация с бездомными животными в Костромской области?

Ситуация в области напряжённая, но стабильная. Несмотря на то, что мероприятия по отлову проводятся каждый год, количество бездомных животных на улицах остаётся примерно на одном уровне.

ИА REGNUM: Сколько бездомных собак имеется в регионе, по вашим подсчётам?

Таких собак в регионе примерно 4,3 тысячи. Но сразу оговорюсь, что это примерная цифра, сформированная по оценке Министерства природных ресурсов и экологии. Не думаю что это число можно назвать критичным. В соседней Ивановской области, сопоставимой с нашим регионом, бездомных собак 6 тысяч. В некоторых областях, в том числе Ярославской, до сих пор нет организаций, занимающихся отловом животных.

ИА REGNUM: В последнее время жители региона активно сообщают о нападениях бездомных собак на людей. Для каких районов эта проблема особенно актуальна?

Больше всего таких случаев происходит в крупных городах — Костроме, Шарье, Мантурово. Но не нужно забывать, что влияние на эту проблему оказывают сезонные, климатические и природные факторы — долгие холодные зимы, когда животным сложно найти еду, весенний гон.

Группа приюта «Право на жизнь» ВКонтакте Пёс

ИА REGNUM: Сколько денег тратится на отлов и содержание животных в государственных приютах?

С 2020 года появился запрет на усыпление животных. У нас появились новые обязанности по их содержанию, стерилизации и чипизации — поэтому количество средств, выделяемых из бюджета области, увеличилось. В 2020 году на эти цели было выделено 1,5 миллиона рублей, на 2021 год выделили 3,6 миллиона рублей. До этого в год выделялось порядка 1 миллиона рублей. Отмечу, что районы тоже выделяют средства на отлов животных из своих бюджетов, такая возможность заложена в законодательстве. В 2020 году районы и города Костромской области потратили на это порядка 3 миллионов.

ИА REGNUM: Сколько животных в Костромской области было отловлено за последние годы?

В 2019 году — 218 животных, в 2020-м — 288. Если говорить про 2020 год, то 200 из 288 собак отловлено в Костроме, так как Центр передержки животных находится именно в областном центре. Но Центр передержки не ограничивается отловом за государственные деньги. Регулярно местные жители приносят и подкидывают им животных. В прошлом году таких случаев было более 600.

ИА REGNUM: Все ли отловленные животные возвращаются в естественную среду?

Нет. Агрессивные особи пожизненно остаются в приюте, некоторые собаки пристраиваются в добрые руки. К примеру, из 288 животных, пойманных в Костромской области, 159 нашли новых владельцев. Но надо понимать, что в 20% случаев эти новые владельцы — старые. Люди приходят за своими собаками, оставленными на самовыгул. Они в этом не признаются, но когда человек идёт за конкретной собакой, а она радостно к нему подбегает — тут всё понятно. За прошлый год в естественную среду обитания после маркировки и стерилизации вернулись 58 собак.

ИА REGNUM: Костромской центр передержки — единственная муниципальная организация, занимающаяся отловом и передержкой животных в регионе?

Да. Все заявки из районов поступают именно в неё.

ИА REGNUM: Но это же неудобно. Получается, житель отдалённого Кологривского района может позвонить в Центр передержки, специалисты выедут за десятки километров и повезут собаку оттуда в Кострому?

В этом и заключается проблема. На последнем совещании с губернатором Костромской области мы обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что на северо-западе области нужно создать хотя бы два подобных Центра передержки на 100 мест с функцией отлова. Это помогло бы снять напряжённость и сократило расходы государственных средств на транспортировку. Чтобы построить один такой приют, необходимо порядка 37 миллионов рублей. Это большие деньги для области. Федеральной программы, по которой регион мог бы получить субсидию на эти цели, к сожалению, нет. Сейчас идут разговоры о её создании. Если она появится, мы будем участвовать. Если нет, то будем искать бюджетные варианты и помещения, которые можно отремонтировать для этих целей. Было бы неплохо, чтобы в области появились частные организации, способные быстро и профессионально отловить животных по госзаказу. Но таких бизнесменов в регионе пока нет.

ИА REGNUM: Волонтёры как-то помогают решать проблему с бездомными животными в регионе?

Да, конечно. Частные приюты, созданные на пожертвования, принципиально важны в этом вопросе. В Костромской области таких организаций три — «Право на жизнь, «Белый Бим» в Костроме и «Верные Сердца» в Мантурово. Мы с ними взаимодействуем, договариваемся с предприятиями, чтобы они помогали им продуктами — в основном это переработанная мясная продукция. Бесплатно вакцинируем их животных от бешенства, корректируем цены на другие услуги.

Группа приюта «Право на жизнь» ВКонтакте Собаки в приюте «Право на жизнь» в Костроме

ИА REGNUM: Насколько эффективна существующая схема отлова животных, учитывая, что она позволяет «погасить» инстинкт размножения, но не решает проблему животного с пропитанием?

Схема рабочая. Вопрос в том, что только отлов не решит всех проблем. Нужно продумать множество моментов. Чтобы собаки не собирались у контейнеров рядом с жилыми домами, места для мусора должны регулярно убираться и быть закрытыми. Люди должны научиться правильно вести себя с животными, перестать их подкармливать. Все эти сердобольные граждане, которые покупают сосиски собакам, на самом деле создают проблему. Через месяц собака усвоит, что люди должны давать ей еду, и будет требовать пропитание с любого прохожего.

ИА REGNUM: Как кроме отлова можно решить проблему с бездомными животными?

Создавать больше и государственных, и частных приютов, пересматривать законодательство. В нём много пробелов. К примеру, есть много животных, сбивающихся в стаи и живущих в лесных массивах. Они практически дикие. Без заявки их нельзя отловить, а отстреливать запрещено. Запрещён повторный отлов собак, выпущенных на волю. Сегодня мы выпустили животное, оно нормальное, но как его поведение изменится через год? По закону даже если оно будет нападать на людей — второй раз ловить нельзя. До сих пор в законодательстве не прописана ответственность владельцев, выкидывающих животных на улицу. Все эти моменты по корректировке законодательства вместе с правовым управлением администрации мы будем готовить и направим в Москву. Надеемся, нас услышат.