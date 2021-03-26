Токио, , 17:48 — REGNUM В приключенческой игре Balan Wonderland обнаружены сцены, опасные для людей с эпилепсией. Об этом 26 марта сообщает «Игромания».

Разработчики проекта советует геймерам установить патч первого дня перед тем, как начинать прохождение Balan Wonderland. По их словам, из-за программной ошибки в одной из сцен игры возникают яркие вспышки, которые могут быть потенциально опасны для эпилептиков.

При этом корреспондент Game Informer Лиана Руперт считает, что проблема куда серьёзнее. Она заявила, что в Balan Wonderland уже обнаружено несколько подобных сцен, а разработчикам стоит объяснить, как такое серьёзное нарушение могла попасть в релизную версию проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, релиз Balan Wonderland состоялся сегодня, 26 марта. Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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