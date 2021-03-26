Дортмунд, Германия, , 17:48 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) готово расстаться с нападающим Эрлингом Холандом в летнее трансферное окно за 180 млн евро. Об этом 26 марта передает ESPN.

Норвежец перешёл в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 г. Контракт рассчитан до конца сезона — 2023/24.

В «Боруссии» надеются, что установленная трансферная стоимость позволит сохранить игрока в команде еще на сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Реала» (Мадрид), «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Ювентуса», «Манчестер Сити».