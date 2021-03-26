Москва, , 18:06 — REGNUM Показатели долговой нагрузки населения в России некорректно сравнивать со странами Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что показатель долговой нагрузки населения России вырос до рекордных 11,7%.

Связано это со структурой заимствований, которая в России сильно отличается от той, что характерна для стран с более развитой экономикой. Например, в США и странах Евросоюза в долговой нагрузке превалирует ипотечная составляющая, в России же ситуация разительно отличается.

«В развитых странах заметная доля долговой нагрузки — ипотечный кредит, который долгосрочный и хорошо обеспечен. Это все факторы, которые позволяют заметно снизить риски кредитования. У нас ипотечные кредиты хотя и бурно развиваются в последние годы, но все еще составляют меньшую долю, чем в развитых странах. Пока мы не приблизимся по этому параметру к развитым странам, прямое сравнение будет некорректно. Важно понимать, что у нас и колебания доходов граждан сильнее, чем в развитых странах, поэтому сильнее и риски», — сказал эксперт.

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