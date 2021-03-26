* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:45 — REGNUM Если американский контингент вовремя не покинет Афганистан, талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это будет расценено как нарушение договорённостей, передаёт 26 марта TOLOnews.

С таким заявлением выступил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предупредив, что боевики снимут с себя ответственность за рост уровня насилия в Афганистане: пусть она теперь лежит на нарушителях договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 марта, американский президент Джо Байден заявил, что Штаты не успевают к 1 мая вывести свой контингент из Афганистана.

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