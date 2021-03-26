Лондон, , 17:44 — REGNUM Экс-нападающий футбольного клуба «Арсенал» (Лондон) Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей. Об этом 26 марта он сообщил в Twitter.

«Удаляюсь из соцсетей до тех пор, пока люди, находящиеся у власти, не смогут регулировать свои платформы с той же энергией, с какой они борются с нарушением авторских прав, — написал он. — Объем расизма, издевательств и, как следствие, психических пыток над отдельными людьми слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Должна быть ответственность!».

«Слишком легко создать учетную запись, использовать ее для запугивания … без последствий и при этом оставаться анонимным. Пока это не изменится, буду отключать свои аккаунты», — добавил Анри.