Краснодар, , 17:41 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 12 апреля, сообщили 26 марта в пресс-службе администрации региона. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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«Согласно документу, жители и гости, находящиеся на территории региона, по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей», — уточнили в пресс-службе.

На территории региона сохраняется требование соблюдения масочного режима, а также соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Для жителей старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, действует требование о соблюдении режима самоизоляции.

На 26 марта в Краснодарском крае подтверждено 41 815 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 736,7. Выздоровели 36 673 жителя, 2 266 пациентов скончались.