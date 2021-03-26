Астрахань, , 17:40 — REGNUM В Астраханской области задержали начальник управления имуществом и земельными ресурсами Лиманского района Надежду Красотину, сообщи о 26 марта портал «Арбуз Today» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Начальника управления подозревают в превышении должностных полномочий. По предварительной версии, она незаконно, за вознаграждение передала бизнесмену два участка. Земля принадлежит администрации Лиманского района, её стоимость составляет около 380 тысяч рублей.

Землю, согласно документам, получила родственница Красотиной, инвалид первой группы. После этого участки получил предприниматель. Вознаграждение за действия чиновницы составило 135 тысяч рублей.