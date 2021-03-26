Киев, , 17:40 — REGNUM На Украине за последние сутки зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом среди детей — 923 случая, заявил 26 марта глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

Депутат отмечает, что коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей, но чаще всего дети переносят ее в легкой форме и остаются носителями болезни.

Он отметил, что почти тысяча новых случаев болезни за сутки у детей свидетельствует о том, что местные власти должны прислушаться к рекомендации минздрава и как можно больше школ отправить на дистанционное обучение.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине за минувшие суткибыло зарегистрировано18. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что является рекордом страны за все время пандемии.