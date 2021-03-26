26 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Круглый стол ученых социалистической ориентации и профсоюза РАН очередной раз констатировал кризисное состояние российской науки, за которое ответственны российский олигархический капитализм и хроническое недофинансирование. Выход — увеличить финансирование науки и восстановить роль РАН. С этой позицией спорит известный экономист профессор МГУ Елена Ведута

Ангелина Потеряйко, , 20:43 — REGNUM Круглый стол «Кризис российской науки и пути выхода из него» состоялся в Москве 24 марта 2021 года. Организатором круглого стола выступила организация «Российские ученые социалистической ориентации», членами которой являются академики РАН, РАЕН, сотрудники научно-исследовательских институтов, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов страны.

Российская академия наук Петр Данилов © ИА Красная Весна

Также в организации мероприятия приняли участие Российский координационный комитет профсоюзных и общественных организаций отраслевой, вузовской, академической, оборонной науки и государственных научных центров (РКК), Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук, Межрегиональное общественное движение «За возрождение отечественной науки».

Заседание круглого стола вёл академик РАН, председатель центрального совета общественного движения «За возрождение отечественной науки», доктор физико-математических наук, профессор, Борис Сергеевич Кашин.

Все докладчики отметили серьёзную деградацию, которой подверглась научная сфера в Российской Федерации за последние 30 лет. Последствия этой деградации ярко проявились в условиях обострения обстановки и появления новых угроз для нашей страны. Именно сегодня, по мнению ученых, требуется консолидированная позиция научного сообщества.

Участники Круглого стола назвали следующие причины падения уровня науки:

недофинансирование (меньше 1% ВВП, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 3−4%, а Китай запланировал на следующую пятилетку увеличение объемов финансирования науки в 17 раз);

политическая ситуация;

олигархический капитализм.

Борис Сергеевич Кашин (сс) Nut1917

Ученые выразили свое недовольство присутствием в структурах управления науки Андрея Фурсенко и Михаила Ковальчука, в результате деятельности которых остались в стороне достижения российской науки и её внедрения, а за результаты научной деятельности никто не несёт ответственности. Также негативная оценка была дана деятельности бывшего министра образования Дмитрия Ливанова, который сейчас назначен временно исполняющим обязанности ректора МФТИ.

В своем выступлении Борис Сергеевич Кашин раскритиковал недавно принятый Госдумой в третьем чтении так называемый Закон о просветительской деятельности. Он также обратил внимание на то, что стратегические места в науке занимают «прозападные либералы», транслирующие подходы к управлению и оценке науки из-за границы. Борис Сергеевич Кашин привел слова академика Сергея Капицы о том, что мы только сами должны оценивать собственную науку, в то время, как Министерство высшего образования и науки требует оценивать эффективность ученых на основании баз данных научных публикаций, размещенных на платформах американских частных компаний.

Председатель центрального совета общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации», доктор технических наук (РУСО) Иван Никитчук вспомнил о достижениях отечественной науки и о её расцвете в советский период. Он акцентировал внимание на том, что в те годы наука находилась в тесной связи с задачами народного хозяйства, чего не наблюдается в настоящее время.

По его мнению, нынешние реформы, проведенные без участия самих учёных, являются бессмысленными. В результате этих реформ Россия потеряла более 500 тысяч ученых, которые уехали за пределы страны, значительно снизилась оплата труда научных работников и сотрудников НИИ, часть стратегически значимых научных центров и институтов была ликвидирована, потерян авторитет российских научных журналов.

Иван Никитчук предложил избавить науку от чиновничьего произвола и обеспечить её достойное финансирование.

Иван Игнатьевич Никитчук Duma.gov.ru

Виктор Калинушкин, председатель профсоюза работников РАН, рассказал о трех дисбалансах в науке: между зарплатой научных и ненаучных работников, между зарплатами ученых в регионах страны и в Москве, между гигантскими расходами на заработную плату и мизерными — на научную деятельность. Кроме того, Виктор Петрович указал на то, что в России отсутствует система управления наукой, так как перед ней не ставятся конкретные задачи, а РАН утратила свой статус высшего исполнительного органа.

Анатолий Миронов, председатель РКК и Профобъединения «РКК-Наука», предложил участникам Круглого стола подготовить аналитический доклад по состоянию российской науки для руководящих кругов и всего общества, обратиться к органам власти с просьбой восстановить наукограды.

Он обратил внимание собравшихся на то, что в век смены технологий и формирования информационного общества идет переход цивилизации к трансгуманизму и глобализму, поэтому нам срочно нужна Концепция развития справедливого информационного общества.

Академик РАН Владимир Захаров сравнил уровень финансирования отечественной науки с уровнем в других странах не в пользу России. По его мнению, правительство РФ не хочет, чтобы в стране была наука, но она продолжает существовать чудом, потому что потребность к изучению мира заложена в человеке от природы. Он считает, что современные чиновники боятся ученых, рассматривая их как классовых врагов.

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ИА REGNUM обратилось за комментариями о работе круглого стола к известному экономисту-кибернетику, руководителю секции «Искусственный интеллект в экономике» РАН, профессору МГУ Елене Ведута.

Елена Николаевна Ведута Петр Данилов © ИА Красная Весна

Мне понятны желания научного сообщества получить больше финансирования на свои проекты. Но у меня, как и у многих ученых, да и простых граждан России, есть вопрос к экономистам РАН: на финансирование чего? За 30 лет РАН не смогла стать стратегическим центром страны, который даёт научно обоснованные рекомендации по росту качества жизни. Более того, начиная с середины 1950-х годов, отделение экономики АН СССР ушло от решения практических задач в теоретическое, статистическое и эконометрическое (смесь математики со статистикой) описание проблем. А от академиков-экономистов в это время требовалась помощь по совершенствованию практической деятельности правительства и Госплана СССР в направлении улучшения качества жизни наших граждан.

Мы все время слышим от академиков и член-корреспондентов лозунги, декларативные программы с неизвестно как полученными показателями и бездоказательные предложения, в которых не представлены основанные на научном подходе доказательные механизмы решения поставленных задач. Старая болезнь забалтывания сложных ситуаций, стоящих перед страной, оказалась сильно запущенной.

Правильно заметил Анатолий Степанович Миронов, сейчас формируется информационное общество. Оно уже не просто формируется. По оценкам ведущих западных экспертов, грядущее десятилетие будет десятилетием кризисного техноускорения. Наступил век цифровой революции, и Россия за ней не успевает. И в этом во многом виновата РАН, а точнее, созданная в стране система выборов академиков и член-корреспондентов с их «феодальным» высоким пожизненным поощрением из бюджета страны. Ранее «феодалов» рекомендовала компартия, а теперь сами члены Академии, безответственно относящиеся к решению экономических проблем страны. Из РАН получился какой-то «говорящий» клуб, который будет всегда блокировать научный подход к решению экономических проблем. Зачем напрягаться и решать проблемы, если звание академика или член-корреспондента даёт возможность пожизненно получать свою ренту из бюджета, независимо от пользы или вреда стране. Поэтому работа «говорящих» свелась к созданию шумовых помех в виде непрекращающихся дискуссий с хвалебными ссылками на работы друг друга членов Академии и критикой правительства. И не дай бог, если кто-то предложит механизм решения насущных проблем с использованием достижений цифровой революции. Самый легкий путь для «феодалов» — заблокировать научный подход, чтобы не потерять свою значимость и выгоду от вовлечения в свой клуб новых членов. И это не смешно, а трагично. Подмена настоящего научного центра страны, ответственного за совершенствование практики хозяйствования, высокооплачиваемым клубом «говорунов», а также прилетевшими на его место «новообразованиями» вроде Центра стратегических разработок, ВШЭ, АСИ, ВЭБ, РАНХиГС с её так называемыми научными конференциями способствует стремительному превращению страны в грядущем десятилетии в цифровую колонию технологически развитых стран.

Продолжают полным ходом идти конференции, выборы новых членов клуба, «размножение» которых становится все более тяжелым бременем для нашего бюджета, сжимающего социальные расходы. А денег хочется всегда. Поэтому вместо истинной экономической науки мы видим так называемые разоблачения правительства. Может, пришла пора завершать феодальный период в истории нашей страны и прекратить подобную практику назначения и выбора ученых?

Итак, чем на самом деле занимается РАН? Увы, ответ таков: теоретизированным «навальнизмом», то есть критикой власти без конструктива, но еще и с требованием к власти увеличить ей за это финансирование».

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