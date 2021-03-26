Москва, , 17:37 — REGNUM В Москве спасатели Валерий Шаланкин и Максим Решетников достали из ледяной полыньи женщину и её собаку породы мопс, сообщили 26 марта в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

По информации пресс-службы, мопс выбежал на водоём и провалился под лёд. Хозяйка попыталась спасти животное, но сама оказалась в воде. Очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие к месту происшествия Шаланкин и Решетников достали из воды женщину и её питомца, доставили их на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь, а также обогрели и напоили чаем.