Вашингтон, , 17:36 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано около 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 26 марта Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его подсчётам, всего за период с начала пандемии в США выявлено уже 30 081 432 носителя коронавирусной инфекции, по меньшей мере 546 830 случаев заболевания привели к смерти пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Соединённые Штаты продолжают занимать первое место среди стран мира как по числу выявленных носителей коронавируса, так и по смертности от COVID-19.