Москва, , 17:41 — REGNUM На фоне рекордного роста долговой нагрузки граждан России до 11,7% Центробанк, вероятно, предпримет новые меры для сдерживания темпов потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

«Скорее всего, Центральный банк будет строже контролировать нормативы, связанные с предельной долговой нагрузкой. Возможно, будут изменены законодательные нормы, подзаконные акты», — предположил эксперт.

По его мнению, в условиях, когда реально располагаемые доходы граждан не растут, а снижаются, к наращиванию долговой нагрузки нужно относиться осторожно, потому что любое ухудшение экономической конъюнктуры может спровоцировать негативные последствия и неспособность населения погашать кредиты.

«Логично предпринять превентивные меры для того, чтобы этого не допустить. Скорее всего, это будет сделано путем введения каких-то ограничений, возможно это коснется каких-то отдельных категорий кредитов. Но это тактические решения, которые Центробанк будет принимать в оперативном порядке», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист не исключил снижения в России потребительского спроса