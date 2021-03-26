Липецк, , 17:29 — REGNUM Бизнес-форум «Сделано в Липецкой области: Вызовы и возможности для экспортеров в нестандартное время» прошел в администрации региона, сообщает ИА REGNUM.

В 2020 году продукция липецких экспортеров выведена более чем в 41 страну мира, среди которых — Сербия, Чехия, Германия, Бенин, Киргизия, Вьетнам, Венгрия, Нидерланды, Шотландия, Италия. Несмотря на сложную обстановку в мире, липецким предпринимателям удалось заключить 136 экспортных контрактов на общую сумму более 15 млн долларов.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере», — отметил глава региона Игорь Артамонов.

Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова рассказала о реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», заместитель начальника Воронежской таможни Николай Демкин — об основных направлениях взаимодействия экспортеров с таможенными органами.

Министр-советник по экономическим вопросам Посольства Молдавии в РФ Оксана Гречаный подняла тему торгово-экономического сотрудничества. Исполнительный директор координационного Комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Станислав Мезенцев рассказал про возможности расширения российского экспорта в Африку. Мария Луиза Бароне, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ, отметила условия выхода липецких производителей на экспорт в Италию.

Завершила мероприятие заместитель генерального директора Международного агентства продвижения экспорта Любовь Пискунова с обобщающим выступлением на тему «Перспективные ниши на международных рынках для липецких производителей». Представители региональных компаний-экспортеров смогли задать ключевые вопросы организаторам форума и получить ответы, которые в будущем помогут им в раскрытии экспортного потенциала.

В форуме также принял участие руководитель отделения Посольства Белоруссии в Смоленске Сергей Мисурагин. Экспорт Липецкой области в Беларусь за 12 месяцев 2020 года составил 131,7 млн долларов. Главными товарными группами экспорта являлись чёрные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, изделия из чёрных металлов. Импорт из Беларуси за 12 месяцев 2020 г. составил 69,9 млн долларов. Структура импорта представлена котлами, оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из чёрных металлов, древесиной и изделиями из неё, древесным углём.

«Постоянный диалог помогает более тесному взаимодействию Липецкой области и Республики Беларусь в самых разных сферах. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь», — заявил Игорь Артамонов.