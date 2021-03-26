Киев, , 17:29 — REGNUM Власть Украины продолжает грязную кампанию по дискредитации оппозиции и делает это, не гнушаясь даже откровенной ложью, как в случае с обысками в офисе организации «Украинский выбор», заявил 26 марта политолог Владимир Шамин, комментируя последние события в стране.

Эксперт напоминает, что формальной причиной обыска силовики назвали якобы деятельность организации в Крыму. при том, что никакой деятельности в Крыму «Украинский выбор» не ведет с марта 2014 года, когда ликвидировали крымскую организацию.

«ОПЗЖ опубликовала письмо от 24 марта 2014 года, в котором сообщалось о прекращении деятельности местной организации «Украинский выбор» в Крыму согласно протоколу собрания № 5 от 22 марта 2014 года. Также в нем отмечается, что есть организация «Украинский выбор — За родной Крым», зарегистрированная еще в 2012 году, которая использует цвет и атрибутику, схожую с «Украинским выбором», но не является ее подразделением… И что, по вашему, СБУ этого не знала? Знала! И дураку понятно, что Крым — это просто «отмазка», иначе в таком случае обыски провели бы в десятке других организаций, продолжающих работать в Крыму, а не «кошмарили» бы по надуманному поводу общественную организацию, которая даже к бизнесу никакого отношения не имеет», — комментирует эксперт, саркастически интересуясь, не хотят ли в СБУ обратить внимание на «Батькивщину» и «Свободу», ведь у них до 2014 тоже были свои ячейки в Крыму.

По его оценке, власть продолжает попытки скрыть за медийными «пузырями» свою провальную политику по всем фронтам — от достижения мира на Донбассе и тарифов ЖКХ до вакцинации.

«Кстати, с вакцинацией в Украине ситуация уже просто из ряда вон: после введения индийской Covishield умерла украинская военнослужащая… Если бы власть приняла предложенный Медведчуком план по «Спутнику V», у нас уже давным-давно стартовало бы производство вакцины, а в начале апреля — массовая вакцинация, и страна начала бы «приходить в себя» после всех этих карантинных ограничений», — отметил Шамин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что троим участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял нынешний лидер ОПЗЖ, депутат Рады Виктор Медведчук, предъявили обвинение в государственной измене.