Сыктывкар, , 17:28 — REGNUM Газопровод высокого давления начали строить в Коми. Сооружение длиной 102 метра заменит аварийную газовую «магистраль».

Как сообщили ИА REGNUM в компании «Газпром газораспределение Сыктывкар» газопровод пройдёт по двум районам республики — Ухтинскому и Сосногорскому и обеспечит газоснабжением восемь тысяч человек. Завершить строительство планируют в 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие четыре года в газификацию Коми будет инвестировано 20,5 млрд рублей. Газпром направит средства на строительство 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км газопроводов-отводов, семи газораспределительных станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного узла. В результате будут созданы условия для газификации 27 населенных пунктов.