Тамбов, , 17:25 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 марта.

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Всего в регионе скончались 398 человек.

Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 507 пациентов, в том числе 84 человека — за последние сутки.

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