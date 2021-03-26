Минск, , 17:24 — REGNUM Белорусская оппозиция готовила теракты в Минске и Борисовском районе Минской области, однако МВД республики их предотвратило. Об этом 26 марта проинформировала пресс-служба белорусского министерства.

«Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании, — сказано в официальном сообщении МВД. — В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали».

По информации министерства, КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши».

«Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне «Дня воли» он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования», — заявило МВД Белоруссии.

Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич добавил: «Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа».

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