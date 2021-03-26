Белгород, , 17:26 — REGNUM Очередная партия вакцины от COVID-19 поступила в Белгородскую область 26 марта, сообщил на оперативном брифинге начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Её хватит, чтобы привить 7,3 тысячи человек.

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В регионе работают 74 стационарные площадки вакцинации и 66 выездных бригад. 24 марта в Белгородскую область поступил вакцина, рассчитанная на иммунизацию 2,9 тысячи человек, новая поставка обеспечит прививками ещё 7,3 тысячи жителей.

Всего на вакцинацию от COVID-19 поданы 113 030 заявок, прошли полный курс уже более 79 тысяч человек.