Париж, , 17:23 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Челси» (Великобритания) Н'Голо Канте покинул расположение сборной Франции. Об этом 26 марта сообщается на сайте Федерации футбола Франции.

Канте получил травму подколенного сухожилия в матче отбора ЧМ-2022 против сборной Украины 24 марта. Футболист не поможет сборной в ближайшем выездном матче против команд Казахстана и Боснии и Герцеговины.

После медобследования врачи нацкоманды приняли решение отправить игрока в расположение клуба.