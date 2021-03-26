Магнитогорск, Челябинская область, , 17:21 — REGNUM В Челябинской области суд обязал РЖД компенсировать моральный вред 14-летней девочке, которая получила эллектротравму при попытке сделать селфи на крыше вагона. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл в июне 2020 года на станции Магнитогорск-Грузовой. Школьница забралась на цистерну и собиралась сделать селфи, но задела контактную сеть и получила термический ожог.

Суд в Магнитогорске постановил взыскать с РЖД компенсацию размере 60 тыс. рублей. Однако затем Челябинский облсуд увеличил размер компенсации до 180 тыс.